Падение башенного крана в Алматы: жертв и пострадавших нет

Как отметили в Департаменте промышленной безопасности Алматы, жертв и пострадавших в инциденте нет.

Собственником крана является ИП «КБК», по договору кран передан в аренду ТОО «Мелиоратор».

10 марта прошлого года была проведена экспертиза крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации продлили до марта 2023 года.

На сегодняшний день департаментом создается комиссия по расследованию аварии башенного крана. О результатах проверки ведомство сообщит позже.