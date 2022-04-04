Пыльная буря, опасность схода снежных лавин и сильный ветер ожидаются в Казахстане

В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 5-8 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В период 4-6 апреля 2022 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Акмолинской и Павлодарской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

На востоке Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер западный, юго-западный ночью на северо-западе области, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области – ветер южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области – ветер южный, юго-западный ночью на северо-западе области, порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске – ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области – пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – пыльная буря. Ветер южный с переходом на северный, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области – ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Нур-Султане днем – ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.