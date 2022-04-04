Обзор по валютам отдельных развивающихся стран за неделю

Обзор составлен за период с 25 марта по 1 апреля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, на внешнем валютном рынке произошел ряд значимых событий, которые и повлияли на курсы валют. Переговоры России и Украины продолжаются в онлайн-формате, обе стороны отмечают прогресс. Нефть показывает негативную динамику на фоне заявления США о намерении направить 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического запаса, а также увеличить количество скважин.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США сложилась следующим образом:

российский рубль укрепился на 16,5% (с 102,29 до 85,42) на фоне прогресса в российско-украинских переговорах, ввода требования об оплате за поставку газа РФ в рублях и ограничений ЦБ РФ на отток капитала;

бразильский реал укрепился на 1,7% (с 4,74 до 4,66) на фоне притока иностранного капитала;

турецкая лира укрепилась на 1% (с 14,84 до 14,69) на фоне выступления С. Кавчиоглу о стремлении стабилизировать цены с помощью лираизации финансовой системы;

мексиканский песо укрепился на 0,9% (с 20,03 до 19,85) на фоне снижения доходностей казначейских облигаций США;

индийская рупия укрепилась на 0,6% (с 76,21 до 75,79) на фоне снижения нефтяных котировок;

индонезийская рупия ослабла на 0,2% (с 14 346 до 14 370) на фоне ускорения инфляции до двухлетнего максимума (потребительские цены выросли на 2,64%), несмотря на нахождение показателей в целевом диапазоне в 2-4%;