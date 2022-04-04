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19:19 04.04.2022

Аким Шымкента подвел итоги первого квартала

акимат Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Аким города Шымкента Мурат Айтенов в третий раз провел отчетную встречу с жителями Абайского района. Модератором встречи выступил секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, участие приняли депутаты и руководители управлений, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата города, на встречу с жителями Абайского района, в состав которого входят 34 населенных пункта, пришли около 400 граждан из 15 населенных пунктов. В частности, жители жилых массивов Жанаталап, Кызылжар, Алтынтобе, Кокбулак, Тауелсиздикке 20 жыл, Игилик, Жайлау, Акниет, Ынтымак, Ынтымак-2, Турлан, Жана Турлан, Коргасын-1 и 2, Жидели.

Аким города подвел итоги первого квартала и отчитался о проводимой работе по решению вопросов, поднятых во время объезда населенных пунктов.

население

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

С начала текущего года Айтенов посетил все 72 населенных пункта мегаполиса, где было поднято 374 вопроса. По каждому вопросу было выписано отдельное протокольное поручение, выполнение которого находилось под строгим контролем. В результате на сегодняшний день решены 78 вопросов, 249 – решат до конца года, по 47 будут проводиться работы в 2023-2025 годах.

акимат

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Кроме объезда жилых массивов, ежемесячно проводились приемы представителей жителей районов в здании акимата. В ходе встреч ответственные сотрудники докладывали о результатах проделанной работы, а представители жителей подтверждали их.

акимат

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Подчеркнув, что благодаря открытому диалогу укрепляется связь между госорганами и населением, а также что за процветание города теперь ответственность будут нести три стороны, Айтенов отметил, что работа в данном направлении будет продолжена.

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Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В конце встречи аким города ответил на вопросы жителей.

Елена Беляева
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