Фуры с турецкой тканью почти на 300 миллионов тенге украли в Алматинской области

Факт зарегистрирован в Жамбылском районе, где 28 марта в полицию обратился житель Алматы, у которого близ села Актерек угнали две автофуры с дорогостоящим грузом. Как оказалось, нанятые им два водителя-дальнобойщика перевозили из Турции в Алматы дорогую ткань, используемую для штор. Грузовики с тканью угнали при остановке водителей на отдых у одного из придорожных кафе. Пресс-служба ДП Алматинской области

Владелец груза оценил свой ущерб в более 280 млн тенге.

Полицейским удалось найти большегрузы в соседнем Карасайском районе. Выяснилось, что ткань уже успели перегрузить и вывести в Алматы.

Местонахождение груза и лиц, причастных к его похищению, удалось установить в течение двух суток. Один из подозреваемых, 42-летний житель села Турген Енбекшиказахского района, был задержан и доставлен в полицию. Он уже сознался в краже. Турецкая ткань найдена и возвращена в полной сохранности законному владельцу, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

Расследование по факту проводится по ст. 188, ч. 4 УК РК «Кража, совершенная в особо крупном размере». Задержанный мужчина помещен под стражу в ИВС.

Ведется следствие.