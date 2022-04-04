20:00 04.04.2022
Токаев поздравил премьер-министра Венгрии с победой на выборах
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Виктора Орбана с убедительной победой коалиции «ФИДЕС – Христианско-демократическая народная партия» на парламентских выборах и его переизбранием на пост премьер-министра Венгрии, передает Zakon.kz.
Ваша победа на выборах является наглядным свидетельством высокого доверия соотечественников к проводимому Вами и Вашей партией курсу, направленному на обеспечение политико-экономической стабильности в стране, приумножение благосостояния граждан и укрепление международного авторитета Венгрии. Желаю, чтобы успех всегда сопутствовал Вашему нелегкому труду, реализации новых инициатив и важных планов, осуществляемых в интересах и во благо Вашей Родины, – приводит Акорда текст телеграммы.
Глава государства выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство, дополнительный импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Венгрией, будет и впредь укрепляться благодаря совместным усилиям и активным связям на правительственном уровне.
Придавая особое значение сохранению высокой динамики казахско-венгерских взаимоотношений, в целях обсуждения путей укрепления нашего взаимодействия в различных направлениях приглашаю Вас посетить с официальным визитом Казахстан в удобное время, – говорится в поздравлении президента.
Токаев пожелал премьер-министру Венгрии успехов на ответственном посту, а братскому венгерскому народу – благополучия и процветания.