Кыргызстан национализировал крупное месторождение золота «Кумтор»

Мы смогли обеспечить полную и безвозвратную передачу Кыргызстану нашего крупнейшего национального достояния – рудника «Кумтор». Это значит, что «Кумтор» полностью принадлежит Кыргызстану! Без всякого преувеличения я могу сказать, что сегодняшний день войдет в историю нашей страны в качестве переломного момента, – заявил Жапаров.

Он отметил, что 100% акций в компании «Кумтор Голд Компани» теперь принадлежат стране.

Мы также добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежат нам – это больше 323 млн долларов США. Кроме этого, «Центерра» выплачивает нам дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около 11 млн долларов США. Еще одно достижение – мы добились соглашения об единовременной выплате компанией «Центерра» кыргызской стороне 50 млн долларов США, – отметил президент КР.

Также сообщается, что страна вернула контроль над Рекультивационным фондом по руднику «Кумтор». В Кыргызстан возвращаются около 53 млн долларов, которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона.

«Центерра» отказывается от требований о выплате 29 млн долларов за партию золота, поставленного в мае 2021 года. Компания «Центерра» прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде. Со своей стороны, ОАО «Кыргызалтын» передает «Центерре» свой пакет акций в 26%. При этом компанией «Центерра» покрываются все налоговые платежи по канадскому законодательству, связанные с переходом прав на указанный пакет акций. Садыр Жапаров

Кыргызская сторона также прекратил все судебные и иные дела и претензии, инициированные против компании «Центерра».

Как уточняется, каждый пункт соглашения обсуждался около года.

Месторождение «Кумтор» по самым скромным подсчетам оценивается в три миллиарда долларов. По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет страна получит пять миллиардов долларов прибыли от национализированной компании, добыв 160-200 тонн золота.