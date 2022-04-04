Овощи, хлеб и яйца посоветовал есть на завтрак диетолог

Как пишут «ИноСМИ», из богатых белком продуктов специалист выделила йогурт, молоко и яйца. Углеводы и клетчатка в избытке содержатся в хлебе, фруктах и овощах.

Белок в сочетании с углеводами и клетчаткой помогает предотвращать скачки уровня сахара в крови. Белки препятствуют подъему уровня глюкозы. Кроме того, это сочетание обеспечивает чувство сытости, и вы не будете чувствовать себя голодным спустя час, – рассказала врач.

В исследовании отмечается, что употребление белковой пищи и овощей до продуктов с углеводами способствует снижению выработки глюкозы (на 37%) и инсулина у страдающих от диабета второго типа и при ожирении.