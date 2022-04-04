23:48 04.04.2022
Экологи проводят проверку после падения вагонов со шлаком в Иртыш
Фото: pixabay
Эксперты взяли пробы воды, чтобы определить, не попали ли в реку опасные вещества, передает Zakon.kz.
Мы сейчас проводим исследования на химическое содержание в воде по тяжелым металлам, таким как соединения цинка, свинца, меди и ожидаем завтра, уже ближе к 11:00, предварительные результаты. Руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев
Как сообщает телеканал «Астана», аварию на железной дороге ликвидируют более сотни сотрудников КТЖ.
Грузовой поезд с 18 вагонами сошел с рельсов в Восточно-Казахстанской области 3 апреля на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау.
Жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не наблюдается.