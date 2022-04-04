Экологи проводят проверку после падения вагонов со шлаком в Иртыш

Мы сейчас проводим исследования на химическое содержание в воде по тяжелым металлам, таким как соединения цинка, свинца, меди и ожидаем завтра, уже ближе к 11:00, предварительные результаты. Руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев

Как сообщает телеканал «Астана», аварию на железной дороге ликвидируют более сотни сотрудников КТЖ.

Грузовой поезд с 18 вагонами сошел с рельсов в Восточно-Казахстанской области 3 апреля на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау.

Жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не наблюдается.