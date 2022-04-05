Сестра лидера КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной

Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию». Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщает РИА Новости.

Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг. Ким Ё Чжон

Она также отметила, что было «очень большой ошибкой» со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР.

Ранее Ким Ё Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука «мусором» за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула.

Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее.

Министр заявил о способности наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».