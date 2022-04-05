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07:22 05.04.2022

Создатель вакцины Sputnik назвал частоту ревакцинации назальным препаратом

COVID-19 Гинцбург Спутник Фото: pixabay
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость, сообщает Zakon.kz.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом против COVID-19, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, повторная вакцинация может проводиться раз в полгода.

Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов.Александр Гинцбург

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19.

Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.

Разработчики ранее сообщили, что назальная форма позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые оболочки.

Данияр Кунафин
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