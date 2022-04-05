07:22 05.04.2022
Создатель вакцины Sputnik назвал частоту ревакцинации назальным препаратом
Фото: pixabay
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость, сообщает Zakon.kz.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом против COVID-19, сообщает ТАСС.
По словам специалиста, повторная вакцинация может проводиться раз в полгода.
Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов.Александр Гинцбург
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19.
Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.
Разработчики ранее сообщили, что назальная форма позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые оболочки.