15 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 214 случаев.

73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 4,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 54,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 8,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 108 человек.