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08:00 05.04.2022

15 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 5 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на четыре случая заражения коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Заболевших COVID-19 выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 2,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 214 случаев.

73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 4,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 54,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 8,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 108 человек.

Данияр Кунафин
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