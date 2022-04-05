15 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 214 случаев.
73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 4,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 54,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 8,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 108 человек.