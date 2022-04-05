Менее 2,5 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2453 человека (1446+ и 1007 КВИ-), из них в стационарах – 268, на амбулаторном уровне – 2158.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 19,

в состоянии крайней степени тяжести – 3,

на аппарате ИВЛ – 5.