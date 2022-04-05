08:20 05.04.2022
Менее 2,5 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 15 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2453 человека (1446+ и 1007 КВИ-), из них в стационарах – 268, на амбулаторном уровне – 2158.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 19,
в состоянии крайней степени тяжести – 3,
на аппарате ИВЛ – 5.
Фото: Минздрав РК