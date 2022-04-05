Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:20 05.04.2022

Менее 2,5 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

Коронавирус Казахстан 5 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 15 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2453 человека (1446+ и 1007 КВИ-), из них в стационарах – 268, на амбулаторном уровне – 2158.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 19,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3,

  • на аппарате ИВЛ – 5.

Коронавирус Казахстан 5 апреля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний
04.04.2022
Медицинское сообщество потрясено – Минздрав об убийстве врача в Алматы
04.04.2022
Самые невыносимые мужчины по знакам зодиака
04.04.2022
Тенге немного укрепился на торгах
04.04.2022
План «Перехват» в Алматы — из охотничьего ружья убили мужчину
04.04.2022
Главная Топ LIVE Все