Ученые загрузили в базы около 50 подвариантов штамма «Омикрон»

В международных геномных базах можно найти уже порядка 50 подвариантов «Омикрона», и новые подвиды появляются в разных уголках планеты постоянно, сообщают «Известия».

Хотя на слуху всего четыре обозначения, которые введены международной базой GISAID — ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3 — в классификации Pango их уже гораздо больше.

У BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них еще дополнительные веточки, у BA.2 — 10 основных ветвей и еще веточки на них, и это не считая поименованных рекомбинантов. Но наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации. В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет. Ученый-генетик Дмитрий Прусс

3 апреля стало известно об обнаружении на востоке Китая подварианта «Омикрона» BA.1.1. Он был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели секвенирование его генома. В различных базах данных не было обнаружено схожих по структуре последовательностей генома вируса.

В Великобритании сообщили о выявлении нового подварианта «Омикрона». Там нашли штамм коронавируса, который обозначили буквами XE. Это рекомбинант вариантов BA.1 и BA.2. Однако ученые пока не могут сказать, опасен ли он, сообщили в Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании

Специалисты говорят, что как бы ни «ветвился» «Омикрон», на тяжесть вызванной им болезни это вряд ли повлияет.

Тем не менее эксперты подчеркнули важность ревакцинации, а людям из групп риска лучше продолжить носить маски в общественных местах.