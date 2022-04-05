Врач перечислила напитки, которыми можно заменить кофе

В интервью с ura.ru специалист объяснила, что кофе можно заменить «на цикорий, какао и чай».

Если есть противопоказания, если кофе приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то, конечно, лучше отказаться от кофе в любом виде и ничего его не заменит. Дарья Русакова

Но, как считает диетолог, «цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе».

Чай тоже содержит бодрящий кофеин, поэтому вполне такие варианты возможны. Дарья Русакова

По словам врача, шиповник также может придать человеку бодрости.

Это могут быть различные травяные напитки. Это может быть шиповник. Он тоже обладает бодрящим эффектом за счет витамина С. Дарья Русакова

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