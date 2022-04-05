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09:30 05.04.2022

Антитеррористические учения пройдут в Таразе

антитеррористические учения «Байтал-Антитеррор-2022» Фото: Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
5 апреля с 11:00 до 13:00 в Таразе на улице Мамбет батыра планируется проведение антитеррористического учения «Байтал-Антитеррор – 2022», передает Zakon.kz.

Будет ограничено движение по улице Мамбет батыра.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий. Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.

Граждан просят с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов.

Анастасия Стативкина
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