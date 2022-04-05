09:30 05.04.2022
Антитеррористические учения пройдут в Таразе
Фото: Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
5 апреля с 11:00 до 13:00 в Таразе на улице Мамбет батыра планируется проведение антитеррористического учения «Байтал-Антитеррор – 2022», передает Zakon.kz.
Будет ограничено движение по улице Мамбет батыра.
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий. Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.
Граждан просят с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов.