Антитеррористические учения пройдут в Таразе

Фото: Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Будет ограничено движение по улице Мамбет батыра.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий. Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.