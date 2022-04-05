Дом нового поколения построен в Нур-Султане

Проект состоит из трех очередей комфорт и трех очередей бизнес-класса, расположенных на пересечении пр. Кабанбай Батыра и ул. Сыганак.

Через дорогу от жилого комплекса находятся мечеть Нур-Астана, ТРЦ «Азиа Парк», школа 59. Также к 2023 году на территории бигвилля появится еще одна школа на 2400 мест.

Фото: BI Group

Фасад жилого комплекса облицован вентилируемыми материалами, такими как фиброцементные панели и клинкерный кирпич. Установлены пятикамерные профили окон с тройным остеклением, что идеально подходит для нашего резко континентального климата.

На межквартирных перегородках для улучшения шумоизоляции применена система Acoustic Pro, разработанная совместно с компанией Daewoo Engineering & Construction, входящей в топ-3 застройщиков Южной Кореи и имеющей собственную акустическую лабораторию. Во всех квартирах для удобства и безопасности жильцов установлены «умные» электронные замки и IP-домофония.

Фото: BI Group

Все три очереди комфорт класса будут иметь объединенный двор, в котором предусмотрены авторский ландшафтный дизайн, игровые комплексы для детей всех возрастов, беседки, футбольное поле и workout зона.

Завершение работ по благоустройству двора запланировано на июль этого года. Но жители и гости бигвилля смогут насладиться прогулками не только во дворе, но и на собственной аллее площадью почти 4 000 кв.м.

Фото: BI Group

Во второй и третьих очередях активно ведутся строительные работы. В данных блоках уже подняты все этажи, завершено остекление, проведены коммуникации. На сегодняшний день осуществляется закрепление фасада, внутренняя отделка и благоустройство придомовой территории. Главный инженер проекта Денис Кайрбаев

Чтобы стать частью нового бигвилля, обращайтесь в отделы продаж BI Group или звоните по номеру 360.