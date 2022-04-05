Спецприюты для бездомных животных создадут в Мангистау

Как пишет lada.kz, в связи со вступившим в силу 2 марта новым законом РК «Об ответственном обращении с животными» в Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак.

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Теперь в регионе бездомных животных будут отлавливать на улице, а затем сдавать в спецприюты.

Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих домашних животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов – дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу. Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев

В соответствии со ст. 316 УК РК, если животному будет нанесено увечье, то на провинившегося налагается штраф в размере 120 МРП (367 560 тенге). Либо человека могут привлечь к 120 часам общественных работ или арестовать на 30 дней.

За убийство животного полагается штраф в 200 МРП (612 600 тенге) или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.