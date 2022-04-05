10:10 05.04.2022
Спецприюты для бездомных животных создадут в Мангистау
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О создании специальных приютов для бездомных кошек и собак рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бердибек Маркабаев, передает Zakon.kz.
Как пишет lada.kz, в связи со вступившим в силу 2 марта новым законом РК «Об ответственном обращении с животными» в Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак.
В Казахстане начал действовать закон о защите животных
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Теперь в регионе бездомных животных будут отлавливать на улице, а затем сдавать в спецприюты.
Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих домашних животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов – дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу.Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев
В соответствии со ст. 316 УК РК, если животному будет нанесено увечье, то на провинившегося налагается штраф в размере 120 МРП (367 560 тенге). Либо человека могут привлечь к 120 часам общественных работ или арестовать на 30 дней.
За убийство животного полагается штраф в 200 МРП (612 600 тенге) или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.