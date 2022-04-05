В Жамбылской области общественный совет формируется без участия органов власти

На очередной ХV сессии Жамбылского областного маслихата возникли разногласия между депутатами по вопросу утверждения состава общественного совета Жамбылской области.

Сессия проходила под председательством секретаря областного маслихата, а не акима области. Бердибек Сапарбаев принимал участие в качестве главы региона.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Один из вопросов, рассмотренных в ходе сессии – утверждение состава областного общественного совета.

С докладом по данному вопросу выступил депутат маслихата, председатель комиссии по формированию состава общественного совета Ерканат Манжуов.

Комиссия предложила 15 кандидатур.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Манжуов предложил, чтобы голосование прошло единым списком.

Секретарь областного маслихата, председатель сессии Махметгали Сарыбеков отметил, что общество, депутаты знают не всех кандидатов, поэтому предложил проголосовать по каждой кандидатуре отдельно.

Большинство депутатов поддержали это предложение.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Тогда депутаты областного маслихата Манжуов, Саурыков, Тлебаев, Рысбаева, Егембердиев, Жолтаев встали и покинули зал заседания.

Остальные 22 депутата проголосовали по каждому кандидату отдельно – за 11 кандидатов из предложенных 15. По решению сессии областного маслихата в областной общественный совет избрано 11 человек. Кроме того, согласно положению, вне конкурса прошли два человека.

Отметим, что конкурс по утверждению состава общественного совета состоит из нескольких этапов. Сначала маслихат подает объявление в СМИ. Состав комиссии и наблюдателей посредством конкурса утверждается решением секретаря маслихата.

Местные власти, то есть аким области, в этот конкурс не вмешиваются. Формирование списка кандидатов находится в компетенции рабочей группы. Аким области ни до сессии, ни во время сессии не вмешивался в работу комиссии.

На встречах с населением прозвучало много предложений и обращений со стороны жителей относительно состава и работы общественного совета. Аким области призвал депутатов ответственно подойти к этому вопросу.