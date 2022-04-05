Как развивается сельское хозяйство в Алматинской области

Стояла и острая необходимость налаживать сбыт внутри страны. Многие страны испытали дефицит продукции. Резко подскочили цены на разные виды овощей и фруктов. Фермеры понесли убытки.

Но есть и плюсы для сельских хозяйств регионов, которые снабжали только внутренний рынок страны и занимались возделыванием неприхотливых сельхозкультур.

Так, в Ескельдинском районе были расширены полевые угодья. А плодородность, выращиваемых растений возросла на 60%. Всего в районе зарегистрировано более 1200 крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством. В регионе в больших объемах выращивают зерновые, масляничные, кормовые культуры, картофель и овощебахчевые. В прошлом году аграриями было собрано свыше 75 тысяч тон овощных культур.

Особое внимание сельхозтоваропроизводители уделяют и выращиванию сахарной свеклы, являющейся важным стратегическим продуктом, внося вклад в обеспечение национально-продовольственной безопасности.

В районе в 2021 году было собрано около 98 тысяч тонн этого сладкого корнеплода. Основная часть урожая получена крупными хозяйствами района, такими как, КХ «Дюсенбинов А. К.», «Хильниченко В.П.» и «Нам Г. Н.». Их средняя урожайность составила 65 тонн с одного гектара.

С ростом спроса потребителя на фаст фуд, местное крестьянское хозяйство «Нам Н.Г.» не осталось в стороне и начало выращивать чипсовый сорт картофеля. В прошлом году на переработку данного сорта было сдано 1000 тон.

Поставки производятся для изготовления чипсов всеми известного бренда Grizzly. Стоит отметить один из интересных фактов, 24 августа во всем мире отмечают день картофельных чипсов.

Славится Ескельдинский район и своим медом. Он пользуется спросом не только на внутреннем, но и на международном рынке. А кузницей этого сладкого лакомства можно назвать село Сырымбет.

Ведь здесь находится молодое предприятие TekTau. За короткий период работы оно зарекомендовало себя, как востребованное и нашло постоянных покупателей не только в Казахстане, а также в Турции, Китае и Арабских странах.

Направление компании - промышленное производство, фасовка и реализация меда, соответствующая международным стандартам. Производители делают ставку на качество, поэтому собственная пасека расположена в экологически чистом месте – в горах Джунгарского Алатау.

А потому здесь получают полезный мед горного разнотравья. Также завод принимает сырье с передвижных пасек местных жителей. В течение трех лет планируется довести производство до 400 тонн.

Предгорные травы влияют, не только на хорошее качество меда, но и на мясную продукцию. Стоит отметить, из-за благоприятных климатических условий и этой местности – плодородной земли, травы имеют особые лечебные свойства.

Культивируют в Ескельдинском районе и плодово-ягодные растения. Их в прошлом году засеяли на 630 гектарах земли. Несмотря на погодные условия, которые оказались не благоприятными для аграриев, собрали около 1800 тон урожая.

Стоить отметить, что с давних времен местное село Теректы (Малиновка) славится изобилием малины и клубники. Сейчас возделыванием данных культур занимается хозяйство «Лазоренко Н.П.». Работники за смену собирают по 200 кг этих сладких ягод. Уход за растениями в хозяйстве начинается с апреля и до октября. Ягодами снабжают близлежащие регионы.