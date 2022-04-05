Передвижение военной техники в Мангистауской области объяснили в Минобороны

Передвижение военной техники, перемещение личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке. Пресс-служба Министерства обороны РК

Ранее сообщалось, что контрольная проверка войск в Вооруженных силах Республики Казахстан началась 4 апреля.

Фото: пресс-служба МО РК

Войска регионального командования «Запад» перебрасывают силы и средства на полигоны в Мангистауской области. Здесь проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Пресс-служба Министерства обороны РК

Также будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.