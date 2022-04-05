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Законодательство РК
11:02 05.04.2022

Передвижение военной техники в Мангистауской области объяснили в Минобороны

танки Фото: пресс-служба МО РК
В Министерстве обороны РК сообщили, что войска регионального командования «Запад» перебрасывают силы и средства на полигоны в Мангистауской области, передает Zakon.kz.
Передвижение военной техники, перемещение личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке. Пресс-служба Министерства обороны РК

Ранее сообщалось, что контрольная проверка войск в Вооруженных силах Республики Казахстан началась 4 апреля.

танки

Фото: пресс-служба МО РК

Войска регионального командования «Запад» перебрасывают силы и средства на полигоны в Мангистауской области. Здесь проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Пресс-служба Министерства обороны РК

Также будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Ирина Лукичева
МО РК Мангистауская область
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