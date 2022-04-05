Акбулакский стрелок Игорь Дужнов был на Донбассе – свидетель

Свидетель Александр Юрьев, с его слов, познакомился сначала с супругой Игоря Дужнова — Анаид Демирчян. У свидетеля была охранная организация, услугами которой пользовалась семья.

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У нас сложились хорошие дружеские отношения. Как-то Анаид мне позвонила и попросила встречи. Я находился на работе и предложил приехать. Она приехала и рассказала, что Игоря уже несколько дней нет дома. Я посоветовал ей написать заявление в территориальные органы внутренних дел. Она уехала. О том, что он уехал в ДНР или ЛНР, я узнал, когда ко мне пришли два сотрудника Комитета национальной безопасности и спросили, знаю ли я, что Дужнов уехал в ЛНР. Я ответил, что слышу об этом впервые. Затем, гораздо позднее, мне Игорь сам сказал о том, что ездил в ЛНР. Я посчитал его поступок мальчишеством: на то время у них родился сын, были долги. Александр Юрьев

Позже Юрьев начал путаться в своих показаниях, в связи с чем суд вынужден был зачитать протокол допроса. Свои показания свидетель в итоге подтвердил.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.