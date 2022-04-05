Ажар Гиният об убитом в Алматы враче: Был очень опытным специалистом

Законопроект Министерством здравоохранения разработан. Закон очень комплексный. Поднимается вопрос о статусе врача, о социальной поддержке, материальной поддержке, финансовой защищенности. Также поднимается вопрос о социальном профессиональном страховании медицинских работников, чтобы врачи были защищены, чтобы за медицинские инциденты врачи уголовной ответственности не несли. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По словам министра, для этого каждый медицинский работник, средние медработники и их профессиональная деятельность будут страховаться через страховые компании.

При медицинских инцидентах в больницах работает служба поддержки пациентов. Также данная жалоба или заявление пациента будет рассматриваться через медиацию, при неполучении согласия данные заявления будут попадать в страховые компании, где будет оплачиваться, компенсироваться вред, нанесенный здоровью. Ажар Гиният

Комментируя гибель врача в Алматы, глава Минздрава отметила, что гастроэнтеролог Юрий Шумков был очень опытным специалистом, знающим свое дело, а также пользовался «большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов».

Коллеги вчера отзывались, что давно его знают, вместе учились, вместе защищали диссертацию, характеристики все на него положительные. Ажар Гиният

4 апреля в Алматы был убит известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков. В него выстрелили из охотничьего ружья. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.