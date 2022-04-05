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Законодательство РК
11:47 05.04.2022

Мужчина вызвал эвакуатор и угнал машину в Нур-Султане

эвакуатор, машина Фото: pxfuel
Астанчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный совершил похищение неисправного, припаркованного во дворе дома, автомобиля Mercedes-Benz, передает Zakon.kz.

Полицейскими был задержан подозреваемый.

В ходе расследования установлено, что мужчина в вечернее время прогуливался по столичным дворам, в одном из которых заметил автомашину. Удостоверившись, что в ней отсутствует сигнализация, и предположив, что хозяин не заметит пропажу, он нанял эвакуатор. Краденое транспортное средство стоимостью около 1,5 млн тенге он собирался отремонтировать и сбыть. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность задержанного к ранее совершенным на территории города аналогичным преступлениям.

Анастасия Стативкина
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