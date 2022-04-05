Мужчина вызвал эвакуатор и угнал машину в Нур-Султане

Полицейскими был задержан подозреваемый.

В ходе расследования установлено, что мужчина в вечернее время прогуливался по столичным дворам, в одном из которых заметил автомашину. Удостоверившись, что в ней отсутствует сигнализация, и предположив, что хозяин не заметит пропажу, он нанял эвакуатор. Краденое транспортное средство стоимостью около 1,5 млн тенге он собирался отремонтировать и сбыть. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность задержанного к ранее совершенным на территории города аналогичным преступлениям.