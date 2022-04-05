Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 марта по 3 апреля
Общенациональный план
Указ президента РК от 29 марта 2022 года «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».
Утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана.
Общенациональный план предусматривает:
изменение полномочий президента;
переформатирование представительной ветви власти;
совершенствование избирательной системы;
расширение возможностей для партийной системы;
модернизацию выборного процесса;
усиление правозащитных институтов;
повышение конкурентоспособности средств массовой информации и укрепление роли институтов гражданского общества;
совершенствование административно-территориального устройства страны;
децентрализацию местного самоуправления;
первоочередные антикризисные меры.
Аэропорт
Постановлением правительства РК ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой.
Стратегические объекты
Постановлением правительства РК внесены дополнения перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению.
Согласно дополнению не подлежат отчуждению акции следующих организаций высшего или послевузовского образования:
Казахский национальный университет имени аль-Фараби;
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;
Казахский национальный педагогический университет имени Абая;
Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;
Казахский национальный женский педагогический университет;
Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова;
Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева;
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова;
Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина;
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова;
Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева;
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;
Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова;
Карагандинский индустриальный университет;
Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;
Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова;
Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова;
Кызылординский университет имени Коркыт Ата;
Павлодарский педагогический университет;
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и ряд других.
Автотранспорт
Постановлением правительства изменен срок принятия мер МВД РК по:
регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК в уполномоченных органах Армении и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию и государственных пошлин в соответствии со ст. 615 Налогового кодекса РК;
утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств;
обеспечению регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, ввезенных из Армении, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.
Срок продлен до 1 марта 2023 года.
Спиртные напитки
Постановлением правительства РК установлены минимальные розничные цены на коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.
Жилье
Постановлением правительства РК внесены изменения и дополнения в правила постановки на учет граждан республики, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
Согласно изменениям в правила, к социально уязвимым слоям населения относятся:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий на территории других государств;
4) инвалиды 1-й и 2-й групп;
5) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
6) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения (далее – список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний);
7) пенсионеры по возрасту;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;
9) кандасы;
10) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;
12) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка;
13) неполные семьи.
Также говорится, что в случае, если инвалидность 1-й или 2-й группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.
Новые области
Распоряжением премьер-министра РК создана Комиссия по вопросам образования Улытауской, Абайской и Жетысуской областей.
Рабочим органом комиссии определено Министерство национальной экономики РК.
Все изменения, произошедшие в законодательстве, можно посмотреть здесь.