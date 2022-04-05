Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 марта по 3 апреля

Общенациональный план

Указ президента РК от 29 марта 2022 года «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана.

Общенациональный план предусматривает:

изменение полномочий президента; переформатирование представительной ветви власти; совершенствование избирательной системы; расширение возможностей для партийной системы; модернизацию выборного процесса; усиление правозащитных институтов; повышение конкурентоспособности средств массовой информации и укрепление роли институтов гражданского общества; совершенствование административно-территориального устройства страны; децентрализацию местного самоуправления; первоочередные антикризисные меры.

Аэропорт

Постановлением правительства РК ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой.

Стратегические объекты

Постановлением правительства РК внесены дополнения перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению.

Согласно дополнению не подлежат отчуждению акции следующих организаций высшего или послевузовского образования:

Казахский национальный университет имени аль-Фараби;

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

Казахский национальный педагогический университет имени Абая;

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;

Казахский национальный женский педагогический университет;

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова;

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева;

Атырауский университет имени Халела Досмухамедова;

Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина;

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова;

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева;

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова;

Карагандинский индустриальный университет;

Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова;

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова;

Кызылординский университет имени Коркыт Ата;

Павлодарский педагогический университет;

Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и ряд других.

Автотранспорт

Постановлением правительства изменен срок принятия мер МВД РК по:

регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК в уполномоченных органах Армении и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию и государственных пошлин в соответствии со ст. 615 Налогового кодекса РК; утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств; обеспечению регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, ввезенных из Армении, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

Срок продлен до 1 марта 2023 года.

Спиртные напитки

Постановлением правительства РК установлены минимальные розничные цены на коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.

Жилье

Постановлением правительства РК внесены изменения и дополнения в правила постановки на учет граждан республики, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Согласно изменениям в правила, к социально уязвимым слоям населения относятся:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий на территории других государств;

4) инвалиды 1-й и 2-й групп;

5) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

6) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения (далее – список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний);

7) пенсионеры по возрасту;

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

9) кандасы;

10) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;

12) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка;

13) неполные семьи.

Также говорится, что в случае, если инвалидность 1-й или 2-й группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.

Новые области

Распоряжением премьер-министра РК создана Комиссия по вопросам образования Улытауской, Абайской и Жетысуской областей.

Рабочим органом комиссии определено Министерство национальной экономики РК.

Все изменения, произошедшие в законодательстве, можно посмотреть здесь.