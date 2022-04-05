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Законодательство РК
11:53 05.04.2022

Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 марта по 3 апреля

изменения в законодательстве за неделю Фото: Zakon.kz
ИС «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за неделю: с 28 марта по 3 апреля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Общенациональный план

Указ президента РК от 29 марта 2022 года «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана.

Общенациональный план предусматривает:

  1. изменение полномочий президента;

  2. переформатирование представительной ветви власти;

  3. совершенствование избирательной системы;

  4. расширение возможностей для партийной системы;

  5. модернизацию выборного процесса;

  6. усиление правозащитных институтов;

  7. повышение конкурентоспособности средств массовой информации и укрепление роли институтов гражданского общества;

  8. совершенствование административно-территориального устройства страны;

  9. децентрализацию местного самоуправления;

  10. первоочередные антикризисные меры.

Аэропорт

Постановлением правительства РК ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой.

Стратегические объекты

Постановлением правительства РК внесены дополнения перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению.

Согласно дополнению не подлежат отчуждению акции следующих организаций высшего или послевузовского образования:

  • Казахский национальный университет имени аль-Фараби;

  • Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

  • Казахский национальный педагогический университет имени Абая;

  • Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;

  • Казахский национальный женский педагогический университет;

  • Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова;

  • Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева;

  • Атырауский университет имени Халела Досмухамедова;

  • Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина;

  • Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова;

  • Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева;

  • Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;

  • Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова;

  • Карагандинский индустриальный университет;

  • Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;

  • Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова;

  • Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова;

  • Кызылординский университет имени Коркыт Ата;

  • Павлодарский педагогический университет;

  • Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева и ряд других.

Автотранспорт

Постановлением правительства изменен срок принятия мер МВД РК по:

  1. регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК в уполномоченных органах Армении и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию и государственных пошлин в соответствии со ст. 615 Налогового кодекса РК;

  2. утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств;

  3. обеспечению регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, ввезенных из Армении, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

Срок продлен до 1 марта 2023 года.

Спиртные напитки

Постановлением правительства РК установлены минимальные розничные цены на коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.

Жилье

Постановлением правительства РК внесены изменения и дополнения в правила постановки на учет граждан республики, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Согласно изменениям в правила, к социально уязвимым слоям населения относятся:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий на территории других государств;

4) инвалиды 1-й и 2-й групп;

5) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

6) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения (далее – список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний);

7) пенсионеры по возрасту;

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

9) кандасы;

10) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;

12) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка;

13) неполные семьи.

Также говорится, что в случае, если инвалидность 1-й или 2-й группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.

Новые области

Распоряжением премьер-министра РК создана Комиссия по вопросам образования Улытауской, Абайской и Жетысуской областей.

Рабочим органом комиссии определено Министерство национальной экономики РК.

Все изменения, произошедшие в законодательстве, можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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