Казахстанского пранкера арестовали на 15 суток

Судом установлено, что мужчина является пранкером, а видео в торговом зале магазина снимал в целях увеличения числа своих подписчиков.

Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, он ходил раздетым до пояса, требуя криком пить лимонад, тем самым вызвал гнев и недовольство общества, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

На суде пранкер признал свою вину и раскаялся. Его арестовали на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.