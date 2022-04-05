Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:12 05.04.2022

Казахстанского пранкера арестовали на 15 суток

суд Фото: пресс-служба Алматинского городского суда
В одном из супермаркетов Алматы пранкер разделся до пояса и требовал, чтобы окружающие пили лимонад, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что мужчина является пранкером, а видео в торговом зале магазина снимал в целях увеличения числа своих подписчиков.

Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, он ходил раздетым до пояса, требуя криком пить лимонад, тем самым вызвал гнев и недовольство общества, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

На суде пранкер признал свою вину и раскаялся. Его арестовали на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ирина Лукичева
Алматы
Медицинское сообщество потрясено – Минздрав об убийстве врача в Алматы
04.04.2022
Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний
04.04.2022
Тенге немного укрепился на торгах
04.04.2022
Как будут работать летние школы в Казахстане – ответ МОН РК
04.04.2022
В нескольких микрорайонах Алматы отключат электричество
04.04.2022
Главная Топ LIVE Все