12:12 05.04.2022
Казахстанского пранкера арестовали на 15 суток
Фото: пресс-служба Алматинского городского суда
В одном из супермаркетов Алматы пранкер разделся до пояса и требовал, чтобы окружающие пили лимонад, передает Zakon.kz.
Судом установлено, что мужчина является пранкером, а видео в торговом зале магазина снимал в целях увеличения числа своих подписчиков.
Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, он ходил раздетым до пояса, требуя криком пить лимонад, тем самым вызвал гнев и недовольство общества, проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы
На суде пранкер признал свою вину и раскаялся. Его арестовали на 15 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.