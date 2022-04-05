Двое детей погибли при пожаре в Туркестанской области

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 2 апреля в 21:23 в Сауранском районе (село Бабайкорган, ул. Ш. Калдаякова, д. 35) в двухэтажном частном жилом доме на площади 180 кв. м (общая – 255 кв. м).

В результате пожара произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия первого этажа на площади 60 кв. м (двухэтажный дом, крыша профнастил, двухскатный, стены из глиноблока). На месте пожара были обнаружены обгоревшие тела двоих детей (2007 и 2009 г.р.). Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Со слов очевидцев, пожар начался с кухни, где были обнаружены двое погибших.