Перелом шейки бедра: врач рассказал, как избежать опасной травмы

Причинами перелома шейки бедра в пожилом возрасте являются как перестройка организма, так и падения «на ровном месте» из-за того, что закружилась голова.

В отделении политравмы ГКБ№7 Алматы проводят от 25 до 30 операций в неделю или около 1700 операций в год. Среди них немалую долю занимают операции пациентам с диагнозом «перелом шейки бедра».

Показаниями к операции является, во-первых, деформация, невозможность нормально сгибать и разгибать конечности, перелом, движения сопровождаются болью. При переломах шейки бедра у пожилых людей консервативное лечение не помогает. Врач-травматолог отделения политравмы ГКБ№7 Бауржан Утешев

По последним данным Европейской ассоциации травматологов, в 45-50 лет в организме человека начинает происходить перестройка – остеобласты (клетки, которые обеспечивают рост костей) меняются на остеокласты (ускоряют распад костной ткани). То есть, число клеток, обеспечивающих рост костей, уменьшается, а на их место приходят клетки-разрушители.

Сейчас по тенденции даже с 60-65 лет возникает риск. Это связано с окружающей средой, генетической предрасположенностью, образом жизни, современным питанием. Можно ли не доводить до операции? В принципе, с 50 лет нужно начинать профилактику, оказывать помощь организму, способствовать удержанию остеобластов, применять препараты кальция, которые поддерживают структуру костной ткани. Но есть и анатомические особенности кровоснабжения головки сустава, она может плохо снабжаться кровью, образуется коксартроз, который приводит к операции. Врач-травматолог отделения политравмы ГКБ№7 Бауржан Утешев

Даже если человек ведет здоровый образ жизни и принимает витамины, он не застрахован от риска случайного падения и перелома шейки бедра. На днях эндопротезирование на шейку бедра в ГКБ№7 сделали 100-летней бабушке.

Мой папа был военным, вместе с мамой они счастливо прожили почти 60 лет до его кончины. У папы был военный порядок, он приучил ее к соблюдению строгого распорядка дня, включающего прогулки, зарядку, отдых, все по часам. Конкретной диеты нет, но ест она мало, лишнее не ест. В 8 утра завтрак, в час дня обед, в 6 вечера ужин, всегда следует этому распорядку, ест аккуратно и выборочно, домашнюю еду любит. Она не будет пить и есть, если даже находится в гостях, если время приема пищи еще не пришло. Перелом случился ночью, она встала полдвенадцатого, захотела воду попить, у нее, видимо, закружилась голова, и она упала. Дома все услышали грохот, думали – уже все, но вызвали скорую. Врачи сказали, что нужно операцию делать. Дочь 100-летней пациентки

Врачи удивились, что костная ткань пациентки в столь почтенном возрасте оказалась прочной, но от падения и связанных с ним последствий никто не застрахован.

По последним данным казахстанских врачей – членов Ассоциации травматологов и ортопедов РК, в 93 случаях из 100 пациенты после операции на шейке бедра при переломе путем эндопротезирования на третьи сутки активизируются, на седьмые-восьмые сутки после операции выписываются домой, впоследствии живут прежней жизнью.

100-летняя пациентка хорошо перенесла анестезию с учетом ее возраста и сопутствующих заболеваний, на вторые сутки после операции уже могла сидеть и сейчас готовится к выписке.