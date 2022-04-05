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Законодательство РК
12:11 05.04.2022

Срок уплаты ИПН для занимающихся частной практикой истекает 5 апреля

уплата налогов лицами частной практики Фото: pexels
5 апреля 2022 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о доходах, полученных в феврале 2022 года.

К лицам, занимающимся частной практикой, относятся: частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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