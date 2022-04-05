Нетрезвый житель ВКО «заминировал» торговый дом

По данным областного ДП, 2 января неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в одном из торговых домов города заложена бомба.

Как выяснилось после проверки, вызов оказался ложным.

Стражи правопорядка по номеру телефона оперативно вычислили и задержали «информатора». Им оказался 21-летний житель областного центра, который, согласно результатам освидетельствования, находился в «средней» степени алкогольного опьянения. Пресс-служба ДП ВКО

В ведомстве уточнили, что по данному факту проведено досудебное расследование по ст. 273 УК РК.

24 марта жителю областного центра назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Департамент полиции предупреждает, что за такие правонарушения, с учетом общественного резонанса и возможных последствий, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.

В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.

Отметим, что карагандинские полицейские установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину, который дал признательные показания.