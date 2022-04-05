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12:27 05.04.2022

Два микрорайона в Алматы оставят без отопления и горячей воды

Отопление в Алматы Фото: Zakon.kz
Жителей двух микрорайонов Алматы предупредили о предстоящем временном отключении горячей воды, передает Zakon.kz.

6 апреля без отопления и горячей воды останутся два микрорайона в Бостандыкском районе Алматы.

По информации АлТС, с 9:00 до 17:00 6 апреля отопление и горячая вода не будут поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в микрорайонах Алмагуль и Казахфильм. Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на Южной районной котельной.

После проведения работ подачу отопления и горячей воды восстановят.

О точной дате окончания отопительного сезона в Алматы в целом пока информации нет.

Альберт Ахметов
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