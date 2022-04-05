Большая драма в Японии: почему нельзя пропустить бой Головкин — Мурата

Последний бой GGG прошел в декабре 2020 года против Камила Шеремета.

Головкин 21 раз защитил титул чемпиона мира по версиям IBF и IBO, побив рекорд легендарного американского боксера Бернарда Хопкинса. После такого знаменательного достижения бой с чемпионом мира по версии WBA Риотой Муратой стал самым ожидаемым событием для фанатов бокса и поклонников GGG. Дата переносилась из-за вспышки COVID-19, но, к счастью, ожидание бойцов и фанатов наконец подошло к концу.

На сегодняшний день Головкин уже в Японии и сообщает, что полностью готов к субботней схватке.

Не только казахстанцы с нетерпением ждут этой встречи. Бюджет на проведение боя составил 15 млрд иен (132 млн долларов). Это самый дорогостоящий боксерский поединок в истории Японии, и ожидания у японских болельщиков от него соответствующие.

Гонорары самих боксеров насчитывают 12,3 млн долларов для Головкина и 4,1 млн долларов для Мураты. И не зря, ведь победитель объединит титулы чемпиона IBF, IBO и WBA Super. А для фанатов GGG победа над Муратой означает приближение долгожданного третьего боя с Саулем Канело Альваресом, абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

По мнению экспертов, фаворитом боя с большим отрывом является Головкин. Болельщики уверены, что GGG победит досрочно, нокаутировав соперника. Несмотря на то, что казахстанскому бойцу исполняется 40 лет за день до поединка, он все еще по праву считается одним из самых опасных противников на ринге.

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