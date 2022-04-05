На видео попало задержание алматинца с крупной партией героина

Со слов задержанного, наркотики он приобрел у неизвестного мужчины.

При личном досмотре у подозреваемого было изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось вещество в виде порошка и комочков бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «героин» в особо крупном размере. Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, по ст. 296, ч. 3 УК РК.