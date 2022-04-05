15:05 05.04.2022
На видео попало задержание алматинца с крупной партией героина
Фото: Zakon.kz
39-летнего алматинца подозревают в хранении наркотиков. Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле рынка, расположенного в Жетысуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
Со слов задержанного, наркотики он приобрел у неизвестного мужчины.
При личном досмотре у подозреваемого было изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось вещество в виде порошка и комочков бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «героин» в особо крупном размере.Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов
По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, по ст. 296, ч. 3 УК РК.