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15:05 05.04.2022

На видео попало задержание алматинца с крупной партией героина

задержание подозреваемого Фото: Zakon.kz
39-летнего алматинца подозревают в хранении наркотиков. Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле рынка, расположенного в Жетысуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Со слов задержанного, наркотики он приобрел у неизвестного мужчины.

При личном досмотре у подозреваемого было изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось вещество в виде порошка и комочков бежевого цвета со специфическим запахом. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «героин» в особо крупном размере.Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, по ст. 296, ч. 3 УК РК.

Анастасия Московчук
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