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15:08 05.04.2022

Мирзиёев позвонил Токаеву

телефонный разговор Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года, – отмечено в сообщении.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан.

Днем ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции.

Анастасия Московчук
Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт
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