Мирзиёев позвонил Токаеву

По данным Акорды, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года, – отмечено в сообщении.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан.

Днем ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции.