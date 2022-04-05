Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,14 тенге, до 5,58 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил его курс в 520,41 тенге, курс китайского юаня установлен в 74,3 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – по 507-516 тенге, российские рубли – по 5,4-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,10%, составив 103,89 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,90% — до 108,58 доллара за баррель.