15:42 05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, снизившись на 8,92 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,14 тенге, до 5,58 тенге.
Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил его курс в 520,41 тенге, курс китайского юаня установлен в 74,3 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – по 507-516 тенге, российские рубли – по 5,4-5,9 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,10%, составив 103,89 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,90% — до 108,58 доллара за баррель.