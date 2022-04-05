Аграрии жалуются на резкое удорожание сельхозтехники – МСХ

На начало 2022 года рост цен на технику, произведенную на отечественных заводах, по сравнению с 2021 годом составил по тракторам и комбайнам от 13 до 24%. При этом цены за 2022 год не окончательные, ведется расчет стоимости, изменение ценовых предложений в сторону увеличения до 30%. Причина удорожания – сложившаяся экономическая ситуация, связанная с нарушением цепочки торговых цепей, рост стоимости курса валют в тенге. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Как отметил Айдарбек Сапаров, не должно быть бесконтрольного и необоснованного повышения цен на технику отечественного производства.

В связи с последними политическими событиями наблюдается задержка поставок в Казахстан запасных частей и машкомплектов, идущих из России и Беларуси, а также техники и запасных частей, идущих транзитом из стран дальнего зарубежья через территорию РФ и Беларуси.

Рекомендую МИИР и Агентству по защите и развитию конкуренции провести мониторинг ценообразования на сельхозтехнику казахстанских заводов. Вопрос удорожания министерство предлагает решать увеличением локализации сборочного производства. Предлагаем МИИР провести переговоры с партнерами на площадке ЕЭК касательно своевременной поставки комплектов и запасных частей казахстанским предприятиям. Для решения проблем задержки поставок, идущих в Казахстан через территории РФ и Беларуси, рекомендуется привлечение альтернативных путей поставок с территории других стран. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Специалист добавил, что в числе других проблем – наличие на балансе областных акиматов большого парка изношенной техники, по которой нужно провести инвентаризацию и списание.

В свою очередь в ходе круглого стола на тему развития отечественного производства сельскохозяйственной техники в Сенате член комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Мухтар Жумагазиев отметил, что сегодня наиболее актуальными вопросами сельхозтехники являются устаревание, проблемы утилизации, субсидирование, передача техники в лизинг, дефицит предприятий. А также и в связи с нестабильностью валютного рынка – удорожание импортной техники в 1-1,5 раза.

По словам Жумагазиева, на январь 2022 года 80% тракторного парка и 76% комбайнового парка составляла техника со сроком эксплуатации более 10 лет.

Это в свою очередь влечет за собой затягивание сроков проведения сельхозработ. Соответственно, сокращение производства вынуждает к дополнительной оплате труда и другим расходам.