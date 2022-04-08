Уборка квартиры становится удобнее и проще с технологиями LG

Современный беспроводной пылесос LG – залог чистоты и здоровья в доме. Такой пылесос не только хорошо и быстро справляется со сбором пыли и мойкой любых поверхностей, но и избавляет от необходимости постоянно заряжать аккумулятор или утилизировать мусор. Поэтому можно быть уверенным, что вам не придется тратить много времени на уборку и удастся провести больше времени в кругу семьи и близких.

Новый вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero A9T- Ultra2 представляет собой сочетание новейших технологий и современного дизайна LG. Эта модель не только облегчает хлопоты по поддержанию порядка, но также станет органичным элементом интерьера, подчеркивающим современный стиль жизни.

Фото: LG Electronics

С новым пылесосом не придется задумываться об очистке пылесборника. Инновационная зарядная станция Objet позволяет не только хранить аксессуары и заряжать два аккумулятора одновременно, но и освобождать пылесос от собранного мусора без контакта с пылью. Процесс самоочистки активируется после установки пылесоса на станцию, при этом пыль и собранный мусор всасываются в специальный мешок с трехступенчатой очисткой. Специальная технология UV LED препятствует размножению бактерий и нейтрализует их в мешке пылесборника.

Новый пылесос оснащен мотором Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией. Вихревой поток с мощностью всасывания 200 Вт надежно улавливает частицы пыли.

Фото: LG Electronics

Дополнительную эффективность процесса уборки обеспечивает удобная щетка Power Drive Mop™ с возможностью сухой и влажной уборки. Автоматическая система контролирует подачу воды при уборке разных типов напольных покрытий, вплоть до отключения, что позволяет избежать образования луж во время мытья полов. Это позволяет добиться высокой эффективности всасывания и забора мусора с любых поверхностей, в том числе с гладкого пола или ковра с длинным ворсом.

Чистоту воздуха обеспечивает система Axial Turbo Cyclone. Благодаря мощным вихревым потокам всасываемого воздуха и пятиступенчатой фильтрации, в том числе, с фильтром HEPA, в процессе уборки удается избавиться от 99,97% пыли, включая микроскопические фрагменты размером от 0,3 микрона. Дополнительную эффективность пылесоса обеспечивают съемные моющиеся фильтры. Технология LG KOMPRESSOR™ для прессования собранного мусора в пылесборнике позволяет гораздо реже производить его очистку.

Фото: LG Electronics

Дизайн ручки пылесоса Opti-balanced Handle разработан для удобного использования одной рукой, при этом управление режимами работы устройства осуществляется в одно касание. Телескопическая трубка с простой регулировкой длины не оставляет никаких шансов на скопление пыли даже в самых труднодоступных углах.

Благодаря двум мощным аккумуляторам вертикальный беспроводной пылесос CordZero A9T- Ultra2 обеспечивает до 120 минут беспрерывной уборки. Доступ к сети Wi-Fi и поддержка мобильного приложения LG ThinQ позволяют в удаленном режиме провести диагностику устройства, получить уведомление о заряде батареи, возникновении засоров или необходимости чистки фильтров. Кроме того, с помощью приложения можно вести собственный журнал уборки, чтобы вы всегда были уверены в чистоте вашего дома.

Информация предоставлена LG Magazine.

Партнерский материал