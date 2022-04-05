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17:19 05.04.2022

Видео разговора Беспаева с Тайсоном появилось в Сети

мейрамбек бесбаев, майк тайсон, разговор, видео Фото: Instagram/m_besbaev
Известный казахстанский певец Мейрамбек Беспаев поговорил по телефону с одним из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майком Тайсоном, передает Zakon.kz.

Видео появилось на странице Беспаева в Instagram.

Мне довелось пообщаться по телефону с легендарным Майком Тайсоном, поразившим весь мир своим мастерством и лидерскими качествами. Он очень душевный и чистый человек. И вряд ли может причинить кому-либо вред.Мейрамбек Беспаев

Певец напомнил, что Тайсон тоже выращивает и любит голубей.

Можно сказать, что он, как и я, член союза голубей, – пошутил Беспаев.

Также казахстанец пожелал боксеру здоровья.

До встречи в хорошие дни, береги себя и будь здоров.Мейрамбек Беспаев

Кроме того, певец поздравил всех с началом священного месяца Рамадан.

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