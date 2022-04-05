17:19 05.04.2022
Видео разговора Беспаева с Тайсоном появилось в Сети
Фото: Instagram/m_besbaev
Известный казахстанский певец Мейрамбек Беспаев поговорил по телефону с одним из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майком Тайсоном, передает Zakon.kz.
Видео появилось на странице Беспаева в Instagram.
Мне довелось пообщаться по телефону с легендарным Майком Тайсоном, поразившим весь мир своим мастерством и лидерскими качествами. Он очень душевный и чистый человек. И вряд ли может причинить кому-либо вред.Мейрамбек Беспаев
Певец напомнил, что Тайсон тоже выращивает и любит голубей.
Можно сказать, что он, как и я, член союза голубей, – пошутил Беспаев.
Также казахстанец пожелал боксеру здоровья.
До встречи в хорошие дни, береги себя и будь здоров.Мейрамбек Беспаев
Кроме того, певец поздравил всех с началом священного месяца Рамадан.