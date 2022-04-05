Назначен новый аким Жанаозена

Новым кандидатом, согласованным с Администрацией президента РК, стал Айбек Косуаков.

Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин» и Университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 год занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 год являлся исполнительным директором АО «Жазық». С 2007 по 2020 год работал председателем правления компании «Таушық ауыл шаруашылығы».

С января 2020 года по настоящее время – аким Тупкараганского района Мангистауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру, предложенную акимом Мангистауской области, и пожелали новому акиму удачи в работе.

Нурлан Ногаев, в свою очередь, дал новому акиму ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Жанаозена.