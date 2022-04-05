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Законодательство РК
17:57 05.04.2022

В Акмолинской области проводят противопаводковые работы

работы Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
В пристоличных регионах Акмолинской области в усиленном режиме продолжается работа по откачке талых вод. Находящиеся в непосредственной близости от столицы села Целиноградского района расположены в зоне повышенного риска подтопления.

По данным управления внутренней политики, на борьбу со стихией направлены имеющиеся силы и средства местных властей и департамента по чрезвычайным ситуациям.

С начала активного таяния снега в Целиноградском районе откачано порядка 200 тыс. кубометров воды.

работы в области

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

По словам акима Целиноградского района Бахытбека Оспанбекова, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Создан районный оперативный штаб по безаварийному пропуску паводковых вод, который постоянно ведет наблюдение за таянием снега и течением рек, установлены круглосуточное дежурство и дополнительные посты наблюдения, мобилизована вся имеющаяся в районе техника. Активное участие в ликвидации последствий стихии принимают акимат района и подразделения ДЧС, – рассказал спикер.

откачка талых вод

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

Как отметил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Канат Доспаев, сейчас проходит активная фаза паводка.

Дополнительные службы департамента прибыли в район 2 апреля. В этот же день начаты работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. В этот момент также в связи с устоявшейся теплой погодой и повышением температурного фона произошло формирование талового стока на полях и 3-4 числа талые воды с полей начали проходить через поселок. По поселку Коянды задействовано 51 человек личного состава МЧС, 10 единиц техники и восемь мотопомп. Также по решению министра был привлечен полк гражданской обороны ВЧ 52859. Совместно с местными исполнительными органами отрабатываем все заявки, поступающие от населения, – уточнил Канат Доспаев.

работы

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

Ведутся и работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Коянды, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь и других населенных пунктах Целиноградского района.

работы

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

К слову, по информации спасателей, затопления жилых домов пока не допущено.

Анастасия Московчук
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