Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

6 апреля ночью на западе и центре Актюбинской области синоптики прогнозируют туман.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

6-7 апреля ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области – туман. В Петропавловске – юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области – ветер северный и северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области – ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области – гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с.