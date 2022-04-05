19:35 05.04.2022
Дума РФ ратифицировала протокол о координирующем государстве и миротворческих силах ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол о возможности использования миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в операциях под эгидой ООН, сообщает Zakon.kz.
Документом вводится понятие «координирующее государство». Предусматривается, что под эгидой этого государства коллективные миротворческие силы ОДКБ могут применяться в операциях ООН по поддержанию мира.
«Координирующее государство» — одно из государств-членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира. Текст документа
Каждое государство-член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКВ.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.