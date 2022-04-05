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Законодательство РК
19:35 05.04.2022

Дума РФ ратифицировала протокол о координирующем государстве и миротворческих силах ОДКБ

ОДКБ, Дума РФ Фото: odkb-csto.org
Госдума на пленарном заседании ратифицировала протокол о возможности использования миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в операциях под эгидой ООН, сообщает Zakon.kz.

Документом вводится понятие «координирующее государство». Предусматривается, что под эгидой этого государства коллективные миротворческие силы ОДКБ могут применяться в операциях ООН по поддержанию мира.

«Координирующее государство» — одно из государств-членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира. Текст документа

Каждое государство-член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКВ.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.

Константин Вноровский
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