Дума РФ ратифицировала протокол о координирующем государстве и миротворческих силах ОДКБ

Документом вводится понятие «координирующее государство». Предусматривается, что под эгидой этого государства коллективные миротворческие силы ОДКБ могут применяться в операциях ООН по поддержанию мира.

«Координирующее государство» — одно из государств-членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира. Текст документа

Каждое государство-член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии СКВ.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.