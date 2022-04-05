В Усть-Каменогорске пропавшего ребенка нашли по камерам наблюдения

По словам женщины, ее сын вышел на улицу покататься на велосипеде и пропал из поля зрения.

Мать самостоятельно искала ребенка, но после безуспешных попыток обратилась за помощью к полицейским. Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к поискам.

Сотрудники полиции тщательно прочесали близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев и прохожих, которые могли бы его видеть, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления УП города Усть-Каменогорска сотрудники полиции в течение 20 минут обнаружили пропавшего мальчика в соседнем дворе. Найденного ребенка полицейские благополучно передали родителям. Начальник УП Усть-Каменогорска Андрей Пула

Полицейские просят жителей города внимательнее следить за детьми, особенно находясь вблизи водоемов или лесных массивов. Беспечность родителей может принести за собой необратимые последствия.