19:38 05.04.2022
В Усть-Каменогорске пропавшего ребенка нашли по камерам наблюдения
Фото: скриншот с видео
5 апреля текущего года в 16:50 на оперативный канал «102» УП Усть-Каменогорска обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже сына, передает Zakon.kz.
По словам женщины, ее сын вышел на улицу покататься на велосипеде и пропал из поля зрения.
Мать самостоятельно искала ребенка, но после безуспешных попыток обратилась за помощью к полицейским. Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к поискам.
Сотрудники полиции тщательно прочесали близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев и прохожих, которые могли бы его видеть, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления УП города Усть-Каменогорска сотрудники полиции в течение 20 минут обнаружили пропавшего мальчика в соседнем дворе. Найденного ребенка полицейские благополучно передали родителям.Начальник УП Усть-Каменогорска Андрей Пула
Полицейские просят жителей города внимательнее следить за детьми, особенно находясь вблизи водоемов или лесных массивов. Беспечность родителей может принести за собой необратимые последствия.