Токаев пригласил катарских бизнесменов к участию в казахстанских проектах
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан, передает Акорда.
Лидеры обсудили текущее состояние развития казахско-катарского сотрудничества и отметили благоприятные перспективы его дальнейшего развития.
Они подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах.
Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил ведущих катарских бизнесменов принять участие в реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.
Эмир заявил о готовности своей страны к расширению многопланового сотрудничества, отметив необходимость принятия конкретных шагов в этом направлении. В частности, он намерен направить в Казахстан группу официальных представителей для подготовки его государственного визита в нашу страну.