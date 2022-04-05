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20:09 05.04.2022

Токаев пригласил катарских бизнесменов к участию в казахстанских проектах

Президент Казахстана, шейх Катара Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан, передает Акорда.

Лидеры обсудили текущее состояние развития казахско-катарского сотрудничества и отметили благоприятные перспективы его дальнейшего развития.

Они подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах.

Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил ведущих катарских бизнесменов принять участие в реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.

Эмир заявил о готовности своей страны к расширению многопланового сотрудничества, отметив необходимость принятия конкретных шагов в этом направлении. В частности, он намерен направить в Казахстан группу официальных представителей для подготовки его государственного визита в нашу страну.

Константин Вноровский
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