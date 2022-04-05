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22:04 05.04.2022

Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину

Ситуация в Украине 5 апреля Фото: Facebook/president.gov.ua
Владимир Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Запад в качестве санкций заморозил более 350 млрд долларов валютных резервов РФ, передает Zakon.kz.

  • Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.

  • Литва закрывает российское генконсульство в Клайпеде. Латвия понижает уровень дипотношений с Россией.

  • Меркель считает верным, что Германия в 2008 году отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО, передает DPA со ссылкой на ее представителя.

  • Мэр Чернигова Атрошенко: «Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны». Он также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины».

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении направить в Бучу следователей, которые будут работать во взаимодействии с Офисом генпрокурора Украины, «Европолом» и «Евроюстом».

  • Премьер-министр Польши раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину.

  • Глава МИД КНР Ван И: «Власти Китая верят, что у Киева достаточно мудрости для самостоятельного выбора с целью урегулирования кризиса в Украине и обеспечения безопасности в Европе».

  • Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Главой делегации назначен Арахамия.

  • Пентагон заявил, что военные США не располагают независимым подтверждением сообщений о событиях в Буче.

  • Германия и Франция объявили о высылке 70 российских дипломатов.

  • Словения сокращает число сотрудников российского посольства в стране, Эстония высылает 14 российских дипломатов, Латвия – 13 , Испания – 25, Италия – 30, Дания – 15, Швеция – трех.

  • Боррель решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постпредства России при ЕС.

  • Запад в качестве санкций заморозил более 350 млрд долларов валютных резервов РФ – глава МИД Великобритании.

  • Глава МИД ФРГ заявила, что на складах бундесвера едва ли осталось вооружение, которое может быть поставлено Украине.

  • Генсек НАТО заявил, что главы МИД НАТО обсудят 6-7 апреля новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включен Китай.

  • Евросоюз подготовил пятый пакет санкций в отношении России.

Константин Вноровский
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