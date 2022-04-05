Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину

Зеленский заявил, что США не соглашаются предоставить гарантии безопасности в том виде, как просит Украина.

Литва закрывает российское генконсульство в Клайпеде. Латвия понижает уровень дипотношений с Россией.

Меркель считает верным, что Германия в 2008 году отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО, передает DPA со ссылкой на ее представителя.

Мэр Чернигова Атрошенко: «Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны». Он также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении направить в Бучу следователей, которые будут работать во взаимодействии с Офисом генпрокурора Украины, «Европолом» и «Евроюстом».

Премьер-министр Польши раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину.

Глава МИД КНР Ван И: «Власти Китая верят, что у Киева достаточно мудрости для самостоятельного выбора с целью урегулирования кризиса в Украине и обеспечения безопасности в Европе».

Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Главой делегации назначен Арахамия.

Пентагон заявил, что военные США не располагают независимым подтверждением сообщений о событиях в Буче.

Германия и Франция объявили о высылке 70 российских дипломатов.

Словения сокращает число сотрудников российского посольства в стране, Эстония высылает 14 российских дипломатов, Латвия – 13 , Испания – 25, Италия – 30, Дания – 15, Швеция – трех.

Боррель решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постпредства России при ЕС.

Запад в качестве санкций заморозил более 350 млрд долларов валютных резервов РФ – глава МИД Великобритании.

Глава МИД ФРГ заявила, что на складах бундесвера едва ли осталось вооружение, которое может быть поставлено Украине.

Генсек НАТО заявил, что главы МИД НАТО обсудят 6-7 апреля новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включен Китай.