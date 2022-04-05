21:57 05.04.2022
В Алматинской области пройдут антитеррористические учения
Фото: gov.kz
6 апреля 2022 года с 10:00 до 12:00 Алматинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Талдыкоргане планируется проведение антитеррористического учения «Батыл Тойтарыс – 2022», сообщает Zakon.kz.
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий.
На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.
В этой связи предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Медеу.
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов. Алматинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом