Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:57 05.04.2022

В Алматинской области пройдут антитеррористические учения

Учения в Алматинской области Фото: gov.kz
6 апреля 2022 года с 10:00 до 12:00 Алматинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Талдыкоргане планируется проведение антитеррористического учения «Батыл Тойтарыс – 2022», сообщает Zakon.kz.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий.

На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.

В этой связи предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Медеу.

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов. Алматинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Константин Вноровский
Алматинская область Талдыкорган
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Проиграли те, кто перевел тенге в доллар – глава Минфина
05.04.2022
Археологи решили изучить «Обитель мертвых» при помощи электротомографии
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все