В Алматинской области пройдут антитеррористические учения

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий.

На учения, максимально приближенные к боевым условиям с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.

В этой связи предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Медеу.