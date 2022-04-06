В сельской школе СКО рухнула крыша

Несмотря на то, что в школе находились и ученики, и учителя, никто не пострадал – актовый зал был пуст, передает КТК.

Инцидент произошел около 18:00. В школе учится около 300 школьников. Обойтись без жертв помог случай. В тот день в актовом зале был урок. Крыша рухнула после того, как дети покинули его.

Школе почти 60 лет. Администрация уверяет, что здание, хоть и старое, но опасности не вызывало - в начале учебного года крышу даже чинили. В мае планировался капитальный ремонт.

До этого был произведен текущий ремонт, потому что он у нас на протяжении многих лет подтекал у нас, мягкая кровля этой крыши. На сегодняшний момент проектно-сметная документация изготовлена, конкурс объявлен, победитель уже определился. Руководитель Аккайынского районного отдела образования Рустем Исин

Причину обрушения выясняет специальная комиссия. Специалисты уже начали проверку. Ситуацию взял на контроль прокурор региона.