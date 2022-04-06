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00:17 06.04.2022

В сельской школе СКО рухнула крыша

Потолок рухнул Фото: pixabay
Крыша обрушилась в школе актового зала села Токуши, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что в школе находились и ученики, и учителя, никто не пострадал – актовый зал был пуст, передает КТК.

Инцидент произошел около 18:00. В школе учится около 300 школьников. Обойтись без жертв помог случай. В тот день в актовом зале был урок. Крыша рухнула после того, как дети покинули его.

Школе почти 60 лет. Администрация уверяет, что здание, хоть и старое, но опасности не вызывало - в начале учебного года крышу даже чинили. В мае планировался капитальный ремонт.

До этого был произведен текущий ремонт, потому что он у нас на протяжении многих лет подтекал у нас, мягкая кровля этой крыши. На сегодняшний момент проектно-сметная документация изготовлена, конкурс объявлен, победитель уже определился. Руководитель Аккайынского районного отдела образования Рустем Исин

Причину обрушения выясняет специальная комиссия. Специалисты уже начали проверку. Ситуацию взял на контроль прокурор региона.

Константин Вноровский
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