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00:37 06.04.2022

Глава Генштаба США предупредил о растущей угрозе конфликта великих держав

Возможность конфликта между державами Фото: Instagram/us.nationalguard
Председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли представителей сообщил о росте вероятности масштабного конфликта между государствами, сообщает Zakon.kz.

На бюджетных слушаниях в палате представителей он назвал Китай и Россию глобальными державами, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к существенному изменению мирового порядка, передает C-SPAN.

В ходе выступления Марк Милли призвал строить постоянные военные базы на территориях стран восточного фланга НАТО, но не размещать там личный состав на постоянной основе. По его словам, ротация на базах позволит не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье.

Милли заметил, что к размещению инфраструктуры альянса готовы многие союзники, включая страны Балтии, Польшу или Румынию.

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