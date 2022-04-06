Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Об этом написал гендиректор компании Параг Агравал.

Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет! Из разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению. Гендиректор Twitter Параг Агравал

В свою очередь, глава Tesla выразил надежду на «значительные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».

Ранее стало известно, что Илон Маск приобрел 9,2% акций компании, что вызвало их стремительный рост. Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.

Еще до объявления о том, что войдет в совет директоров, Илон Маск купил солидный пакет акций Twitter. Если прежде они стоили 38-39 долларов, то на следующий день взлетели выше 50 долларов. Рыночная капитализация компании при этом поднялась выше отметки 40 млрд долларов.