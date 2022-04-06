Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:58 06.04.2022

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Илон Маск Фото: pixabay
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на два года войдет в совет директоров Twitter, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал гендиректор компании Параг Агравал.

Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет! Из разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению. Гендиректор Twitter Параг Агравал

В свою очередь, глава Tesla выразил надежду на «значительные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».

Ранее стало известно, что Илон Маск приобрел 9,2% акций компании, что вызвало их стремительный рост. Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.

Еще до объявления о том, что войдет в совет директоров, Илон Маск купил солидный пакет акций Twitter. Если прежде они стоили 38-39 долларов, то на следующий день взлетели выше 50 долларов. Рыночная капитализация компании при этом поднялась выше отметки 40 млрд долларов.

Константин Вноровский
Маск Илон
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Проиграли те, кто перевел тенге в доллар – глава Минфина
05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все