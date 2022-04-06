В России упрощают получение гражданства

Госдума единогласно приняла в первом чтении проект базового закона «О гражданстве РФ», внесенный президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Гражданство РФ, согласно законопроекту, могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать Конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.

Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц.

Речь идет о соотечественниках – гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников – граждан России, имеющих родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для этих категорий граждан будет не нужна процедура признания их носителями русского языка.

Российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.

Расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. В частности, к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации».

В законопроекте оговариваются некоторые отдельные случаи, при которых гражданство может быть прекращено. В частности, это касается российских детей, если один из родителей прекращает гражданство, а другой родитель дал на это согласие, признан умершим, пропавшим, лишен родительских прав и т. д. Дети, чье гражданство РФ было прекращено по инициативе их родителей, имеют право на упрощенное приобретение гражданства России в течение пяти лет после достижения 18 лет.

Инициативой расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.